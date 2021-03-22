2021/03/22 | 14:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن مباشرتها بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر اذار.وقالت الوزارة في بيان، انها “وجهت، اليوم الاثنين، بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر اذار الحالي”.واضافت ان “دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم الاثنين بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر اذار”، داعية “كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة مقر الوزارة / دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن البدء بتمويل رواتب الموظفين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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