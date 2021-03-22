المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مواقف قد تؤدي لحروب ودول صغيرة ستغرق

2021/03/22 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشغل البلدان العربية 10 في المئة من مساحة العالم، ورغم ذلك فإن متوسط سقوط الأمطار السنوي لا يبلغ فيها إلا 2.1 في المئة، ولا تتخطى كمية مواردها المائية الداخلية المتجددة إلا 6 في المئة، الأمر الذي يهدد التنمية في المنطقة في ظل نمو سكاني ضخم.

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