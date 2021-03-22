​نجم الغزي يوضح لـNRT حقيقة تنصيبه محافظا لذي قار

2021/03/22 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى المرشح لمنصب محافظ ذي قار نجم الغزي، الاثنين، الانباء التي تداولتها بعض المواقع الاخبارية بشأن اختياره محافظا لذي قار.

وقال الغزي في تصريح خاص لـNRT عربية (22 اذار 2021)، ان "الانباء بشأن اختياره محافظا لذي قار عار عن الصحة ولم يتم تكليفي لحد الان بهذا المنصب".

واضاف الغزي، ان "عبد الغني الاسدي اجتمع مع مرشحي المحافظة ومجلس الاستشاريين لاختيار محافظ لذي قار"، مبينا ان "احدهم انسحب، وبقي مرشحان اثنان هما كل من الدكتور احمد الخفاجي ونجم الغزي".

واشار الغزي، "ان القرار سيصدر من رئيس الوزارء خلال الساعات المقبلة ونحن بانتظار امر التكليف".

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