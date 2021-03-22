القبض على اخطر متهم دولي في العراق

2021/03/22 | 14:55 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، من القاء القبض على متهم بقضية تجارة الأعضاء البشرية دوليا في العاصمة.

وقالت المديرية، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 آذار 2021)، ان "قوة من لجنة الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين بعد توفر معلومات بتواجده في منطقة ساحة الواثق ببغداد ويمتهن بيع الأعضاء البشرية".

واضاف البيان، انه "بعد أخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له تم القبض وبالجرم المشهود وفق أحكام المادة (17) من قانون الأعضاء البشرية"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوال المتهم وتصديقها قضائيا بالاعتراف عن 23 عملية داخل وخارج العراق".

وتابع، انه "كما ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 444 ق.ع الى مكافحة اجرام كركوك عن جريمة سرقة مبلغ 180 مليون دينار عراقي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالته الى جهة الطلب أصوليا".

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