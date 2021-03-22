صلاح يعود لقيادة منتخب “الفراعنة” وينفي الشائعات

2021/03/22 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

لم تفارق الشائعات محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول مع تولي حسام البدري مهمة قيادة منتخب مصر، وكان يتردد باستمرار أن اللاعب لا يريد اللعب تحت قيادة البدري، في ظل توتر العلاقة بينهما.

ليدحض تلك الشائعات، وصول صلاح إلى القاهرة أمس الأحد، تمهيدا للانتظام في معسكر التدريب استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري.

ولاحقت الشائعات صلاح حد اتهامه أنه يدعي الإصابة أحيانا كي لا يشارك مع المنتخب المصري الأول.

وسيظهر صلاح مع الفراعنة لأول مرة تحت قيادة البدري، في مواجهة كينيا المقرر لها الخميس المقبل في نيروبي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



ويعد هذا هو الظهور الأول لصلاح مع المنتخب تحت قيادة البدري، بعد الخروج المبكر للمنتخب من أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر.

وسيشارك نجم “الريدز”، في مران منتخب بلاده، على إستاد القاهرة الدولي اليوم الاثنين.

ويشغل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب “الفراعنة” عبر التاريخ، حيث سجل 43 هدفا في 68 مشاركة دولية، أما المركز الأول فيعود إلى الأسطورة، حسام حسن القائمة، برصيد 69 هدفا.

علما أن صلاح هو الهداف التاريخي لمصر في تصفيات كأس الأمم بـ14 هدفا، متفوقا على حسام حسن – 12.



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