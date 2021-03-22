“منذ الحرب الباردة”..  موسكو: العلاقات بين روسيا والناتو في أدنى مستوياتها

2021/03/22 | 14:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الاثنين، أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، مبينا أن جميع الاتصالات توقفت عمليا بين الطرفين.

وقال غروشكو، إن “العلاقات مع الناتو، نحن في أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة.



ومن الواضح أن الحلف لم يكن قادرا على التكيف مع الظروف الأمنية الجديدة وعاد من أجل بقائه إلى افتراضات الحرب الباردة، والحماية من، وقال غروشكو “تهديدات من الشرق”.

وأضاف، أنه “تم إنهاء كل تفاعل عملي مع روسيا، حتى في تلك المجالات التي قدمت فائدة أمنية واضحة لجميع أعضاء مجلس روسيا والناتو”.

واختتم نائب وزير الخارجية الروسي حديثه، قائلا: “وبالتالي، لا توجد أجندة إيجابية في علاقاتنا مع الحلف اليوم”، مبينا أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تضع علامات استفهام على أي تعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي.



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