متلازمة الشتيمة عند السّوري - نادية خلوف

2021/03/22 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف الشعبوية داء ابتلى به الكثير من السّوريين ، وبخاصة أولئك الذين يظهرون على السوشل ميديا بلباس ثوري، وذقن إسلامية، أو علمانية ، يعتمدون على الخطاب الحماسي، حيث يمكنك رؤية التفاتيف حول شفاههم .



ربما تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه وضع قناع وإخفاء نقاط ضعفهم وإهانة الآخرين.



لا يمكنك العثور على أي منهم يقول نفس الكلمات خارج الإنترنت.



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