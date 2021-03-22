2021/03/22 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت اللجنة القانونية النيابية رئاسة البرلمان إلى وضع شرط احتياطي مهم خلال عملية التصويت على حل مجلس النواب استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأكد عضو اللجنة رشيد العزاوي في تصريحات صحفية أن الشرط يتمثل بإعادة مجلس النواب إلى عمله في حال عدم التمكن من إجراء الانتخابات لضمان عدم دخول البلاد في فراغ دستوري، مشيرا إلى هناك تواقيع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان وبذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل، ويجب أن تعرض هذه الفقرة للتصويت وتحديد وقت اجراء الانتخابات وحل البرلمان قبل موعد الاستحقاق الانتخابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: شرط التصويت على حل مجلس النواب يتمثل بضمان عودة البرلمان إلى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: شرط التصويت على حل مجلس النواب يتمثل بضمان عودة البرلمان إلى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).