سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية “لا يمكن أن تستمر”

2021/03/22 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، أن الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع في سوريا “لا يمكن أن تستمر”.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين عن المقداد أنّ “الجيش العربي السوري تمكن من إسقاط العديد من الصواريخ، خاصة في الاعتداءات الأخيرة”، مشيراً إلى إسقاط 40 صاروخاً، فيما لم تحقق إسرائيل أي مكاسب على الأرض “خاصة في مناطق الحدود”.

ووصف المقداد مواقف عُمان من الأزمة السورية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة بـ”الإيجابية” و”الدقيقة” لأنها مُستلهمةُ من الفكر المستنير للسلطان هيثم بن طارق.

وقال إن سياسة السلطنة المتزنة والهادئة التي تتصف دوماً بالمسؤولية أكسبتها احترام وتقدير العالم، مثمِّناً الجهود العُمانية الساعية لإنهاء معاناة الشعب السوري بسبب الحرب.

وأشار إلى أن زيارته للسلطنة هي الأولى لدولة عربية منذ تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين “وتحمل الكثير من الدلالات من بينها تأكيد عُمق العلاقات والروابط بين الشعبين والبلدين الشقيقين”، مؤكداً دور السلطنة الداعم لإعادة الاستقرار لسوريا لتستأنف أدوارها العربية والإقليمية والدولية.

وعن عودة سوريا لجامعة الدول العربية قال الوزير المقداد: “سوريا هي قلب العروبة النابض، سوريا لم تخرج من جامعة الدول العربية، بإجماع العرب”، مؤكداً أن التذرع بالأوضاع في سوريا سيُسهم في إطالة الأزمة السورية، واصفاً غياب بلاده عن الجامعة بـ “نقص في العمل العربي المُشترك”.

وعن المصالحة السورية أكد المقداد، أن حكومة بلاده تعمل من أجل الشعب السوري والاهتمام بمتطلباته، وهي على استعداد للجلوس مع المعارضة للحوار حول أُطر المسؤولية ومصلحة الشعب السوري “باستثناء الجماعات الإرهابية التي تمول من الخارج والتي لا يمكن التفاوض أو الجلوس معها لما تحمله من أجندات خارجية”.

وكشف المقداد عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ إلى سوريا، مضيفاً “ونحن مع عودة اللاجئين دون أي شروط لأنهم إنما يعودون إلى وطنهم”.

ووصل المقداد وصل إلى عُمان أول أمس السبت في زيارة تستغرق عدة أيام.

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