2021/03/22 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيتين من بينهما مسؤولة في داعش.وقالت الاستخبارات في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة ووفق معلومات دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51 من القاء القبض على اثنين من الارهابيات في ناحية الزاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تقبض على إرهابيتين بداعش المركز الخبري الوطني.

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