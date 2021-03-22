آبل مطالبة بدفع 300 مليون دولار بعد انتهاك براءة اختراع

2021/03/22 | 15:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تلقت شركة آبل أوامر بدفع 308.5 ملايين دولار إلى شركة PMC بعد انتهاك براءة اختراع تتعلق بإدارة الحقوق الرقمية DRM، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقررت هيئة محلفين فيدرالية بولاية تكساس أن شركة التكنولوجيا العملاقة قامت بانتهاك براءة اختراع شركة PMC بعد محاكمة استمرت خمسة أيام.

ورفعت PMC دعوى قضائية ضد آبل بسبب انتهاكها لبراءة اختراعها باستخدام التكنولوجيا، بما في ذلك FairPlay، التي تُستخدم لتوزيع المحتوى المشفر من تطبيقات iTunes و App Store و Apple Music.

وبدأت المشكلة في عام 2016، حيث رفعت PMC دعوى قضائية ضد آبل بسبب انتهاكها سبع براءات اختراع لها، لكن القضية استغرقت سنوات حتى تشق طريقها إلى المحاكمة.

ونجحت آبل في الطعن في براءة الاختراع في الدعوى باستئناف أمام مجلس الاستئناف ومحاكمة براءات الاختراع الأمريكية، مما أدى لاحقًا إلى إبطال بعض مطالبات الملكية الفكرية.

لكن PMC استأنفت أمام المحكمة العام الماضي، وتم نقض الحكم بواسطة محكمة الاستئناف في عام 2020، وأرسلت القضية إلى المحاكمة.

وقالت آبل: إنها محبطة من الحكم وذاهبة إلى الاستئناف، وأضافت: مثل هذه القضايا، التي ترفعها الشركات التي لا تصنع أو تبيع أي منتجات، تخنق الابتكار وتضر المستهلكين.

وبحسب الخبير الذي دعته PMC، فإن إجمالي حقوق الملكية المستحقة من آبل تصل إلى 240 مليون دولار، لكن المحلفين قرروا تطبيق معدل حقوق الملكية الحالي الذي وصل الرقم إلى 308.5 ملايين دولار.

وتُحسب الملكية الفكرية الجارية عادةً على أساس مبيعات الوحدة أو مشاركة الخدمة.

وفازت كل من يوتيوب وجوجل في شهر نوفمبر بمحاكمة بشأن براءات اختراع مختلفة مع PMC، كما أن القضية التي رفعتها PMC ضد شركة نيتفليكس ما تزال معلقة في نيويورك.

وتعتبر PMC كيانًا غير ممارس، مما يعني أن الشركة تقوم بتقديم براءات الاختراع فقط لكنها لا تستخدمها، وتمتلك PMC العشرات من براءات الاختراع، التي تدر عليها عائدات من خلال التقاضي بشأن براءات الاختراع.

يذكر أن هذه ليست القضية الأولى، ولن تكون القضية الأخيرة التي قد تواجهها آبل.



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