العفو الدولية تطالب فيفا بضغط إضافي على قطر لتحسين ظروف العمال

2021/03/22 | 15:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى ممارسة المزيد من الضغوط على قطر، مضيفة مونديال 2022، لتحسين ظروف العمال الأجانب في الدولة الخليجية.وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها لاستضافة الحدث العالمي الذي تطلب خطة إعمار ضخمة للمرافق الرياضية، اعتمدت بشكل رئيس على العمال الأجانب.[…]

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