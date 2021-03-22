سوريا.. فصائل موالية لتركيا تعزز وجودها قرب الطريق الدولي

2021/03/22 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت الفصائل الموالية لتركيا وجودها في المناطق القريبة من الطريق الدولي "أم فور" الذي يربط حلب واللاذقية ، حيث تشهد تلك المناطق اشتباكات متقطعة مع فصائل مختلفة.

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