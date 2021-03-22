الميناء يتأهل لربع نهائي كأس العراق

2021/03/22 | 15:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

تأهل نادي الميناء الى ربع نهائي بطولة كأس العراق بكرة القدم.

وقال الناطق باسم لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نادي الميناء تأهل الى الدور ربع نهائي من كاس العراق بعد انسحاب منافسه نوروز”.

واوضح ان “نادي نوروز انسحب واعلن عدم خوض المباراة بسبب اصابات في صفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد”.

وكان من المقرر ان يقام اللقاء في البصرة يوم الخميس المقبل.



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