المالية تطلق رواتب اذار لكافة موظفي الدولة

2021/03/22 | 15:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة المالية، الاثنين، المباشرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر آذار 2021.

وذكرت الوزارة في بيان أن “دائرة المحاسبة باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر آذار”.

وأضاف، “وتدعو الوزارة كافة وحدات الانفاق بمراجعة دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل”.

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