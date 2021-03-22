2021/03/22 | 15:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، ضبط حاوية مدفونة تحوي عبوات وقنابر في قضاء راوه بالانبار، فيما اشارت شرطة المحافظة الى القبض على تاجر مخدرات في الرمادي.وقالت في بيان، إن “معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود حاوية مدفونة تحت الأرض ومغطاة بشبكة غش للتمويه في وادي النطرية غرب قضاء راوه بالانبار”.وأوضح البيان، أنه “بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة والفوج الأول لواء المشاة الثامن من الوصول إلى الحاوية وتضبط بداخلها 3 عبوات ناسفة على شكل ألغام ضد الدروع و3 قنابر هاون عيار 60 ملم و صاروخ كاتيوشا، مشيرا الى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط متفجرات والايقاع بتاجر مخدرات في الانبار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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