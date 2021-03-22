المساواة بين الجنسين في موقع العمل - محمد عبد الكريم يوسف

2021/03/22 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الكريم_يوسف يعاني برنامج المساواة بين الجنسين في موقع العمل من الكثير من الاعتلال وعدم والمساواة وتنظر المؤسسات وقادتها الذكور على أن هذا البرنامج نوع من الرفاهية يجب التخلص منه ، والرجال لا يحاولون المشاركة في معالجة عدم المساواة ولهذا السبب وأسباب أخرى قد نستغرق 300 سنة أخرى لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019-2020 .



إن مسألة عدم المساواة بين الجنسين ليست قضية من ......





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