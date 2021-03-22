الكيف أو القنب المغربي - الهيموت عبدالسلام

2021/03/22 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام 1/ يعتبر المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم بأكثر من 35 ألف طن في السنة حسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم في سنة 2019.ويقدرالقانون المغربي الذي صادق عليه مجلس الحكومة 11 مارس الجاري أرباحَ تجارة القنب المغربية غير المشروعة بنحو 15 مليار دولار، تتدفق هذه الأرباح بشكل أساسي إلى خزائن ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة، وأنه في ظل الوضع الحالي لا يكسب المزار ......





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