المنظمات غير الحكومية أداة اليمين البرجوازي! الجزء الاول - توما حميد

2021/03/22 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد ليست هناك إحصاءات دقيقة حول عدد المنظمات غير الحكومية على مستوى العالم، ولكن الإحصائيات المتوفرة بما فيها احصائيات الأمم المتحدة تشير الى وجود 40000 منظمة غير حكومية دولية والملايين من المنظمات غير الحكومية المحلية.



يشير أكثر من مصدر الى وجود حوالي 2 مليون منظمة غير حكومية في الهند لوحدها في 2009 (منظمة لكل 600 شخص) و 277 الف منظمة في روسيا في 2008.



وتقدر عدد المنظمات غير الحكومية في كردستان العرا ......





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