2021/03/22 | 15:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توفيت نائبة في البرلمان الالماني من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، بعد انهيارها على متن طائرة.وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فان “كارين شترينتس” (53 عاما) كانت عائدة من كوبا مع زوجها، حين انهارت على متن الطائرة، فيما هبطت الطائرة اضطراريا في أيرلندا، لكن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ شترينتس، ولم يتضح سبب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نائبة في البرلمان الالماني داخل طائرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نائبة في البرلمان الالماني داخل طائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).