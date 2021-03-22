آبل تُغرم 2 مليون دولار في البرازيل

2021/03/22 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة غرمت هيئة حماية المستهلك في البرازيل شركة “آبل” الأمريكية، 2 مليون دولار، بسبب إحدى سياساتها الجديدة الملتزمة بها والمصرة عليها.وبحسب موقع “ماك رومرز” وموقع “تيلت”، فقد غرمت الوكالة البرازيلية “آبل” نحو 1.92 مليون دولار أمريكي عن إزالتها الشاحن من علب هاتف “آيفون 12″، واعتبرت خطوة الشركة الأمريكية انتهاكا لقانون […]

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