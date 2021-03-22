الخارجية الروسية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تقترب من الانهيار

2021/03/22 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تقترب من الانهيار.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن "بروكسل (مقر الاتحاد) أظهرت أنها غير مستعدة للتعاون مع موسكو على قدم المساواة".

وأضاف أنه "يمكن وصف العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بأنها في مرحلة "التعايش مع الصراع".

وتابع غروشكو إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تجعل التعاون والتفاعل مع بروكسل محل تساؤل".

وفقا لغروشكو بلغ الاتحاد الأوروبي مستوى تصعيد جديد في سياسته غير الودية من خلال فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي بسياسته هذه المتمثلة في العقوبات وضع عقبة جديدة أمام تطوير العلاقات الطبيعية بين الجانبين".

كذلك تطرق غروشكو إلى العلاقات بين روسيا والناتو، مؤكدا أنها في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

المصدر: روسيا اليوم

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