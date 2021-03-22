المالية تعلن إطلاق رواتب الموظفين لشهر آذار

2021/03/22 | 15:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، المباشرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر آذار/مارس 2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "دائرة المحاسبة باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر آذار/مارس".

وأضاف، "وتدعو الوزارة كافة وحدات الانفاق بمراجعة دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل".

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