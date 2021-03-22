الداخلية تحدد سعر سمات الدخول إلى العراق (وثائق)

2021/03/22 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة الداخلية، الإثنين، سعر منح سمات الدخول إلى البلاد بالنسبة للأجانب الوافدين.

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وذكرت وثيقة صادرة عن الوزارة، موجهة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتلقى "ناس" نسخة منها، (22 آذار 2021)، أنه "يكون مبلغ سمة الدخول استناداً لمصادقة مجلس الوزراء على إصدار وزير الداخلية تعليمات تحديد مقدار رسم سمة الدخول بموجب قرار رقم 27 لسنة 2021".

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