رواتب موظفي الإقليم.. عودة النقاش حولها بين بغداد وأربيل

2021/03/22 | 15:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، على مطالبة نواب كرد بصرف رواتب موظفي اقليم كردستا...

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