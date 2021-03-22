القبض على متهمتين بالإرهاب في كركوك بينهما المسؤولة عن ’’كفالات داعش’’

2021/03/22 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على اثنين من الارهابيات بينهن مسؤولة كفالات داعش في كركوك.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة ووفق معلومات دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51 من القاء القبض على اثنين من الارهابيات في ناحية الزاب بقضاء الحويجة كركوك".

وأضافت، "احداهن تشغل منصب مسؤولة كفالات داعش الارهابي وهن من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث تم تسليمهن الى جهة الطلب".

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