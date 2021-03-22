القوات الامنية تضبط كدسا للعتاد في الطارمية

2021/03/22 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من ضبط كدس للعتاد في الطارمية ببغداد.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في شعبة المصادر التابعة للمديرية وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٥٩ فق ٦ من الوصول إلى كدس للعتاد في قضاء الطارمية شمال بغداد وتم ضبط المواد التالية:٧ صواريخ spg9 و٥ حشوات للصواريخ وهاون كامل عيار ٦٠ ملم و٢ حقيبة صواريخ وصاروخ قاذفة ،تم تسليم المواد الى القوة الماسكة للقاطع وفق السياقات المعمول بها"./انتهى ح

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