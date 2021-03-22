الوكيل الفني لوزارة الزراعة يبحث مع القائم بالاعمال البلغاري التعاون الزراعي بين البلدين

2021/03/22 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق الخفاجي اليوم الاثنين القائم بالاعمال البلغاري(فالنتين نيكولوف)،بحضور ثامر حبيب حمزه مديرعام دائرة البيطرة،وعدد من المختصين الزراعيين.وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/نسخة منه " في بداية اللقاء رحب الوكيل الفني بالوفد الضيف، مؤكدا على بناء علاقات راسخة بين البلدين وفتح بوابات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية المختلفة،مبينا سعي الوزارة الى تطوير القطاع الزراعي وتوفير الدعم اللازم له وتوجيهه نحو الاحتراف والاستفادة من الخبرة البلغارية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وخاصة تربية الاسماك".واضاف "على ان هذا اللقاء مؤشر مبكر لتوفير الدعم لمشاريع انتاج الدواجن عن طريق لتوفير بيض التفقيس والتعاون بين البلدين و البلدان ذات الخبرة في المجالات الزراعية ، وتوجيه هذه الخبرات باتجاه الاستدامة والانتاج، فضلا عن تقوية العلاقات فيما يخص الدراسات العليا والتعرف على الانظمة الزراعية الجديدة والعمل بموجبها، مع تذليل كافة الصعوبات التي تعيق عمل القطاع الزراعي ،ودفعه باتجاه ان يكون احد روافد الامن الغذائي ومالذلك من انعكاس على توفير فرص عمل".كما رحب القائم بالاعمال البلغاري بهذا اللقاء معتبرا اياه بوابة يتم من خلالها تبادل الخبرات بين البلدين ،والتي سوف تكون باتجاهين علمي وتسويقي ومجالات اخرى متعدده بالتعاون مع الشركات العراقية والمنتجين البلغاريين من خلال عقد دورات وندوات ومؤتمرات ومعارض وتوجيه دعوات لمنتجي البذور والثروة السمكية "./انتهى ح

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