التربية العراقية تعيد نظامي المحاولات وتحسين المعدل

2021/03/22 | 15:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، انها قررت اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل....

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