2021/03/22 | 15:40 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، انها قررت اعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية العراقية تعيد نظامي المحاولات وتحسين المعدل
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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