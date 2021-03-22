2021/03/22 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت اسعار الدولار امام الدينار في العراق، بشكل اضافي بعد انخفاض نسبي سجل صباح اليوم.

وسجلت بغداد – بورصة

145,250

فيما جاء الشراء 144,750، والبيع 145,750

وانخفضت اسعار الدولار في البورصات العراقية والصيرفات، أمام الدينار العراقي، حيث سجلت بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد 145 الفًا و650 دينارًا لكل مئة دولار، في الوقت الذي سجلت يوم امس 145 الفا و825 دينارًا.

ونزولًا عن أسعار يوم أمس التي بلغت 146 ألفًا و250 دينارًا لكل مئة دولار، سجلت الصيرفات أسعار بيع الدولار لهذا اليوم بـ146 ألف دينار لكل مئة دولار.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اضافي باسعار الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اضافي باسعار الدولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).