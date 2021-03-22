2021/03/22 | 15:46 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 مارس 2021 | 03:24 مساءً

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ابنة نوال السعداوي تكشف تفاصيل مرض والدتها الصعب قبل وفاتها

كشفت منى حلمي، ابنة الكاتبة المصرية الراحلة، نوال السعداوي، عن حالة والدتها الصحية خلال أيامها الأخيرة وتفاصيل مرضها.



وأوضحت حلمي أن والدتها كانت تعاني من تقرحات في المعدة ومن صعوبة في بلع الطعام، ركبت على إثرها أنبوبة في معدتها لتسهيل البلع، ونقلت بسببها إلى أحد المستشفيات الخاصة بإحدى دور رعاية التأهيل والعلاج الطبيعي التي تتلقى فيها العلاج بسبب كسر في فخذها الأيسر.



وكانت قد رحلت الكاتبة نوال السعداوي قبل يومين، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة للمشكلات الصحية التي عانت منها بالمعدة والحلق وتسببت في معاناتها من صعوبة في البلع خلال الساعات الأخيرة.



وخضعت نوال السعداوي منذ فترة، للعلاج في معهد ناصر إثر تعرضها لكسر أعلى عظمة الفخذ الأيسر، وذلك بعد صدور قرار من وزارة الصحة بعلاجها على نفقة الدولة، ثم استكملت العلاج في منزلها على نفقتها الخاصة، ومع تطور حالتها الصحية انتقلت للعلاج في إحدى دور الرعاية والتأهيل الطبيعي، ومنها دخلت أحد المستشفيات الخاصة لاستكمال رحلة العلاج في بسبب أمراض المعدة قبل تدهور حالاتها خلال الساعات الاخيرة.

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