سبب استبدال مبابي ضد ليون

2021/03/22 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت تقارير صحافية فرنسية، عن سبب استبدال مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، خلال فوز الفريق الباريسي على ليون 4-2، بإطار الجولة 30 في الدوري الفرنسي.

بحسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، طلب كيليان مبابي صاحب ثنائية باريس سان جيرمان ضد ليون، التغيير بعد وقت قصير من هدفه الثاني.

وتوقف مبابي بعد إحدى الهجمات الباريسية، وسقط على الأرض، وطلب من مدربه ماوريسيو بوكيتينيو بضرورة استبداله، ليغادر الملعب في الدقيقة 70 من الشوط الثاني، ويدخل بدلاً منه نيمار جونيور العائد إلى الملاعب، بعد غيابه أكثر من شهر بسبب إصابة عضلية.

ولم يعلن سان جيرمان بعد حجم إصابة مبابي، لكن من المرجح أن يكون استبداله كان احترازياً.

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