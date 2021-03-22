2021/03/22 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق إلى الفضاء الاثنين، أول قمر اصطناعي مصنع بالكامل في تونس ومخصص لشبكة "إنترنت الأشياء"، لتصبح بذلك أول بلد مغاربي يصنع قمرا اصطناعيا ما يفتح آفاقا أمام المهندسين الشباب الذين يرغب غالبيتهم في الهجرة الى الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول بلد مغاربي يطلق قمرا اصطناعيا محلي الصنع ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول بلد مغاربي يطلق قمرا اصطناعيا محلي الصنع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).