2021/03/22 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشائر مسلحة تقطع طريق ناصرية – شطرة المركز الخبري الوطني.

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