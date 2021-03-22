2021/03/22 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشائر مسلحة تقطع طريق ناصرية – شطرة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر مسلحة تقطع طريق ناصرية – شطرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر مسلحة تقطع طريق ناصرية – شطرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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