القبض على اخطر امرأة في كركوك

2021/03/22 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، من القاء القبض على 2 من نساء داعش احداهن مسؤولة "الكفالات"، جنوب غربي كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 آذار 2021)، انه "بعملية نوعية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51، من إلقاء القبض على اثنتين من الارهابيات في ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك".

واضاف البيان، ان "الاثنتين مطلوبتان للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وإحداهن تشغل منصب مسؤولة كفالات داعش".

ويشار ان مسؤولة أو مسؤول الكفالات في تنظيم داعش، هي وظيفة الشخص الذي يوصل المعونات إلى عوائل أفراد التنظيم.

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