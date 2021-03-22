2021/03/22 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان عدداً من المحتجين قاموا بقطع طريق ناصرية- شطرة باستخدام ’’الأسلحة وحرق الإطارات’’.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عددا من المتظاهرين تجمعوا قرب قرية ال صكبان /خفاجة".

وأضاف، أنهم "قاموا بقطع الطريق شطرة - غراف بواسطة (درع بشري) وطالبوا بإلغاء مذكرة قبض بحق شيخ عامرغني ال صكبان شيخ عموم عشائر خفاجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ’’الأسلحة وحرق الإطارات’’.. محتجون يقطعون طريق ناصرية- شطرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ’’الأسلحة وحرق الإطارات’’.. محتجون يقطعون طريق ناصرية- شطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).