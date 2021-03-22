طلبة طب بغداد يناشدون اللجنة الوزارية للسلامة الوطنية ووزيري التعليم العالي والصحة بجعل الامتحانات الكترونيا بدل الحضوري..لتزايد الاصابات والملامسين ب...

2021/03/22 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناشد طلبة كلية الطب /المرحلة الخامسة / بجامعة بغداد اللجنة الوزارية العليا للسلامة الوطنية ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة بجعل الامتحانات الكترونيا بدل الحضوري..لتزايد الاصابات والملامسين لقسم كبير من الطلبة نتيجة اصابة عوائلهم بفيروس كورونا.واكدوا في رسالة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منها اليوم ..ان ازدياد عدد المصابين والملامسين بين صفوف عوائلنا يحتم على الجهات المعنية وحرصا على حياة الطلبة الذين هم ضمان ديمومة الجيش الابيض اتخاذ الاجراءات المطلوبة للحيلولة دون اجراء الامتحان حضوريا واقتصاره على البعد./اون لاين/.وحذر الطلبة من التهاون بهذا الموضوع والعمل بشكل عاجل باصدار قرار من التعليم العالي والصحة واللجنة العليا للسلامة الوطنية والجهات ذات العلاقة بان يكون الامتحان للمرحلة الخامسة من كلية الطب بجامعة بغداد الكترونيا بدلا من الامتحان الحضوري بعد ان اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الارتفاع غير المسبوق بعدد المصابين في كورونا برغم تشديد الحظرين الجزئي والشامل./انتهى

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