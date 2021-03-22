اهمال أم يتسبب بمصرع طفلها في ديالى

2021/03/22 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي طفل مصرعه في حادث دهس بجرار زراعي شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان طفلا يبلغ من العمر عامين لقي مصرعه في حادث دهس بجرار زراعي اثناء جني محصول البطاطا في مزرعة الناي شمال العظيم شمال بعقوبة .واضاف ان الحادث وقع بسبب اهمال والدة الطفل الذي تركته في المزرعة دون ابلاغ المزارعين ./انتهى

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