بالصور..القبض على ارهابيتين بينهم

2021/03/22 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، من القبض على ارهابيتين تنتميان الى عصابات داعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك....

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