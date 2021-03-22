الاستخبارات تقبض على ارهابيتين من داعش في كركوك

2021/03/22 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيتين من بينهما مسؤولة في داعش بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة ووفق معلومات دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51 من القاء القبض على اثنين من الارهابيات في ناحية الزاب بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

واضاف البيان، ان "احداهن تشغل منصب مسؤولة كفالات في تنظيم داعش الارهابي"، موضحاً أنهن "من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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