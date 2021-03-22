2021/03/22 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أجبر مدير مدرسة في ولاية نيويورك الأميركية طالبا ذي بشرة سمراء، يبلغ من العمر 11 عاما، على الركوع والاعتذار لمعلم، زاعما أن هذا هو “الطريقة الإفريقية” لطلب المغفرة.وطلبت إدارة مدرسة “سانت مارتن دي بوريس” في نيويورك من مديرها، جون هوليان بالدخول في إجازة وفتحت تحقيقا في الحادثة، التي تبرز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرسة أميركية “تذل” طفلا اسمر وتجبره على “فعل مشين” المركز الخبري الوطني.

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