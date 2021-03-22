الانبار ..معابر غير قانونية مع سوريا تديرها جهات سياسية متنفذة بتعاون أمريكي

2021/03/22 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوجود معابر غير قانونية على الشريط الحدودي مع سوريا تدار من قبل جهات سياسية متنفذة تحت أنظار القوات الامريكية.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار مازالت غير مؤمنة بشكل كامل لوجود معابر غير قانونية تستخدم في عمليات تهريب المواد الغذائية والمشتقات […]

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