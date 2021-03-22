6 مليارات يورو القيمة التسويقية لمواجهات ربع نهائي دوري الأبطال

2021/03/22 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أسفرت قرعة ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية ومنتظرة بين عمالقة الأندية الأوروبية، نحو التتويج بلقب البطولة الأقوى على مستوى الأندية في جميع أنحاء العالم.

حدد “يويفا” مواعيد مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستقام جولة الذهاب يومي 6 و7 أبريل (نيسان)، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل (نيسان).

واستعرض موقع ترانسفير ماركت القيمة التسويقية لمواجهات ربع نهائي دوري الأبطال، والتي تخطت حاجز 6 مليار يورو، بحضور أقوى 8 أندية هذا الموسم.

وتعتبر مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، الأعلى تسويقياً بين المباريات الأربعة الأخرى، بقيمة مليار و 755 مليون يورو، موزعة بين 1.01 مليار لـ”الريدز” و745 مليون يورو للفريق “الملكي”.

وجاءت مواجهة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في المرتبة الثانية، بقيمة مليار و700 مليون يورو، بواقع 826 مليون يورو للفريق “البافاري” و869 مليون يورو للفريق الباريسي.

واحتلت مواجهة مانشستر سيتي مع بروسيا دورتموند المركز الثالث بقيمة مليار و622 مليون يورو، موزعة بين 1.03 مليار يورو للسيتي، و592 مليون يورو لـ”أسود فيستفاليا”.

وأخيراً جاءت مواجهة تشيلسي مع بورتو، بقيمة 1.044 مليار يورو، منهم 779.8 مليون يورو لـ”البلوز” و264.6 مليون يورو لـ”التنين” البرتغالي.

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