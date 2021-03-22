"لعبة شد حبل" تهز الاقتصاد التركي.. الليرة تتدهور وأزمة الفائدة تتعمق 

2021/03/22 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في ذات ليلة" وبينما كان المواطنون الأتراك نياما وقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مرسوما رئاسيا قلب فيه التوقعات المالية رأسا على عقب، وأعطى صورة قد تكون فريدة في عالم الاقتصاد، بإقالته محافظ المصرف المركزي، ناجي أغبال، بعد خمسة أشهر على تعيينه.

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