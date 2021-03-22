شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة وتدعو الى الابتعاد عن الشائعات

2021/03/22 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استطاعت مفارز شرطة كربلاء، كشف جريمة قتل حدثت يوم أمس، في قضاء الحر لشخص يبلغ من العمر 49 سنة، بعد جهود استثنائية ومهنية من قبل قسم مكافحة الإجرام.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استخبرت مفارز مكافحة اجرام كربلاء بوجود جثة مرمية في( قضاء الحر -الحر الصغير ) …

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