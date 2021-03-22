كورونا في العراق.. تسجيل 4655 إصابة جديدة

2021/03/22 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 4655 إصابة جديدة وتماثل 4088 حالة للشفاء و29 حالة وفاة.

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