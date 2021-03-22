بعد اقل من 24 ساعة.. شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة اغتيال

2021/03/22 | 16:26 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت مفارز شرطة كربلاء، الاثنين، من كشف ملابسات جريمة قتل حدثت يوم أمس في قضاء الحر بمحافظة كربلاء.

وقالت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، انه "استخبرت مفارز مكافحة اجرام كربلاء بوجود جثة مرمية في قضاء الحر الصغير، متأثرة بطلق ناري في منطقة الرأس والكتف والزند"، مشيرة الى ان "الجثة تعود لشخص يبلغ من العمر 49 سنة".

واضاف البيان، ان "قائد شرطة كربلاء احمد علي زويني، وجه بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة ‏ونتيجة للجهود المستمرة والعمل الدؤوب من قبل فريق العمل وبعملية امنية ومهنية وتقنية عالية وخلال ثلاث ساعات فقط تم القبض على متهمين اثنين".

واوضح، انه "بعد مواجهتهم بالادلة انهاروا واعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم فيما تم ضبط الدراجة النارية التي كان يقودها المتهمين عند تنفيذهم جريمة القتل"، مبينا انه "تمت بعدها احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

افاد مصدر امني، الاحد، باغتيال مواطن في محافظة كربلاء من قبل مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لـNRT عربية (21 اذار 2021)، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا باغتيال مواطن في منطقة الحر الصغير بمحافظة كربلاء.

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