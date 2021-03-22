تراجع حاد للعملة والأسهم التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي

2021/03/22 | 16:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت العملة والأسهم التركية بوتيرة حادة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي.

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