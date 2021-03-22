العراق يسجل 4655 اصابة و29 حالة وفاة بكورونا

2021/03/22 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الاثنين، عن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة الفائتة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها "سجلت 4655 إصابة جديدة، مقابل 4088 حالة شفاء، و29 وفاة جراء الفايروس".

وادناه الموقف الوبائي كما نشرته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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