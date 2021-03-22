برلماني كردي: حكومة الإقليم لا تريد الاتفاق مع بغداد حول الموازنة

2021/03/22 | 16:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الاثنين، أن حكومة إقليم كردستان تحاول التنصل عن توقيع اتفاق يخص حصة الإقليم من الموازنة.

وقال أنور في حديث لوكالة /المعلومة/ إنه “في ظل فرض شروط جديدة من قبل الكتل السياسية من بينها توزيع رواتب الموظفين كاملة وتسليم النفط قبل إرسال الأموال من قبل الحكومة الاتحادية، فأن حكومة الإقليم تحاول عدم توقيع الاتفاق بكل الطرق”.

وأضاف أنه “في ظل ارتفاع أسعار النفط، فأن حكومة الإقليم وأحزاب السلطة الفاسدة ستكون المتضرر الأكبر لآن الاتفاق الجديد سيقلل من سرقاتها”.

وفشل وفد إقليم كردستان بتوقيع اتفاق يخص تثبيت حصة الإقليم من الموازنة، وعلى آثره تآجلت جلسة البرلمان إلى الأسبوع المقبل.



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